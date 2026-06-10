Главный Айболит Пермского края. Кто стал лучшим ветеринарным фельдшером

Конкурс профессионального мастерства в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер» в Прикамье прошёл впервые. Участникам необходимо было пройти два этапа: теоретический и практический. В первой части они показывали знания, ответив на 30 профильных вопросов теста, также решали ситуационные модульные задачи. Во время практического этапа конкурсанты провели клинический осмотр животного, продемонстрировали свои навыки в наложении повязок и швов.