Главный Айболит Пермского края. Кто стал лучшим ветеринарным фельдшером

В Пермском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Ветеринарный фельдшер».
Конкурсные испытания состоялись на площадке Пермского агропромышленного техникума. За звание лучшего в Пермском крае боролись восемь специалистов из агропромышленных предприятий и профильных учреждений региона.
Конкурс профессионального мастерства в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер» в Прикамье прошёл впервые. Участникам необходимо было пройти два этапа: теоретический и практический. В первой части они показывали знания, ответив на 30 профильных вопросов теста, также решали ситуационные модульные задачи. Во время практического этапа конкурсанты провели клинический осмотр животного, продемонстрировали свои навыки в наложении повязок и швов.
Победителем регионального этапа конкурса стала Гомзякова Елена. Второе место заняла Балуева Людмила. Третье место в конкурсе у Маслеевой Юлии.
Все участники, по оценкам экспертной комиссии, продемонстрировали высокий уровень подготовки. Победитель конкурса представит Пермский край на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии», который пройдёт в Республике Мордовия 21−22 июля 2026 г.
Лучшие представители регионов по итогам федерального этапа конкурса получают денежные поощрения от организаторов: за первое место — 1 млн руб., за второе место — 500 тыс. руб. и за третье — 300 тыс. руб.
Прояви себя.
Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» — ключевое мероприятие федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры». Участие в конкурсе объединяет специалистов самых востребованных рабочих профессий страны и даёт им возможность проявить себя на национальном уровне.
Организатором конкурса выступает Минтруда России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей.