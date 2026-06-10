Кулинария как терапия: в Волгограде особенным детям помогают развивать новые навыки

Одеться без помощи взрослых, заправить постель, налить себе чай и сделать бутерброд — все то, что обычному ребенку кажется легким, ребенку с ограниченными возможностями здоровья дается непросто. Но уметь это необходимо, чтобы не только справляться с бытовыми потребностями, но и чувствовать себя уверенно и не бояться оставаться одному. Эти навыки готовят детей к будущему: повышают качество жизни, снижают стресс при изменениях, развивают память, внимание и координацию. В Волгоградской области работают 20 центров соцобслуживания и три профильных площадки, где особенным малышам оказывают квалифицированную помощь. Один из них — реабилитационный центр «Доверие».