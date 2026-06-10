Омичи заметили огромные бензиновые пятна на Оми

Омичи бьют тревогу — на одной из главных водных артерий региона, реке Оми, очевидцы заметили огромные бензиновые пятна. Пост об этом и соответствующее видео появилось сегодня, 10 июля, в группе «ЧП Омск» во «ВКонтакте».
На кадрах с места событий на воде видны огромные радужные пятна и разводы, характерные для разлива нефтепродуктов.
«И прямо запах стоит такой — бензиновый!», — комментируют за кадром авторы видео, запечатлевшие признаки экологической катастрофы в районе городской набережной.
При этом пятна быстро разносятся течением ниже по реке.
«Омичи распространяют обращения к представителям природоохранной прокуратуры и Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора с требованием незамедлительно организовать выездную проверку, установить точные координаты сброса и привлечь виновных к ответственности», — утверждает источник.
Между тем никакой официальной реакции на тревожное сообщение пока не последовало.