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Омичи заметили огромные бензиновые пятна на Оми

Очевидцы подозревают, что на одной из главных рек региона случилась экологическая катастрофа.

Источник: Комсомольская правда

Омичи бьют тревогу — на одной из главных водных артерий региона, реке Оми, очевидцы заметили огромные бензиновые пятна. Пост об этом и соответствующее видео появилось сегодня, 10 июля, в группе «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

На кадрах с места событий на воде видны огромные радужные пятна и разводы, характерные для разлива нефтепродуктов.

«И прямо запах стоит такой — бензиновый!», — комментируют за кадром авторы видео, запечатлевшие признаки экологической катастрофы в районе городской набережной.

При этом пятна быстро разносятся течением ниже по реке.

«Омичи распространяют обращения к представителям природоохранной прокуратуры и Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора с требованием незамедлительно организовать выездную проверку, установить точные координаты сброса и привлечь виновных к ответственности», — утверждает источник.

Между тем никакой официальной реакции на тревожное сообщение пока не последовало.