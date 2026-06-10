Омичи заметили огромные бензиновые пятна на Оми

Омичи бьют тревогу — на одной из главных водных артерий региона, реке Оми, очевидцы заметили огромные бензиновые пятна. Пост об этом и соответствующее видео появилось сегодня, 10 июля, в группе «ЧП Омск» во «ВКонтакте».