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Нижегородцы смогут зажечь свечу в память о героях ВОВ онлайн

Жители Нижегородской области смогут принять участие в акции «Свеча памяти» с 10 по 22 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Жители Нижегородской области смогут принять участие в акции «Свеча памяти» с 10 по 22 июня. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Зажечь свечу в память о героях Великой Отечественной войны можно онлайн на сайте: деньпамяти.рф. Для участия в акции нужно зайти на платформу и нажать кнопку «Зажечь свечу памяти». После этого свеча появится на интерактивной карте.

Кроме того, на сайте создан специальный раздел «22 июня в историях». Здесь собраны живые свидетельства фронтовиков, блокадников, тружеников тыла.

В Нижегородском кремле памятная акция также пройдет офлайн. Активисты и волонтеры 22 июня возложат цветы и зажгут сотни свечей. Желающие принять участие могут написать в личные сообщения сообщества по ссылке.

Напомним, День молодежи отпразднуют в Нижегородской области 27 июня.