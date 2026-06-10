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Гострудинспекция проверит информацию о долгах по зарплате в БК «Нижний Новгород»

Ранее в СМИ появились публикации о непростой финансовой обстановке в клубе.

Источник: Живем в Нижнем

Сотруднику Гострудинспекции по Нижегородской области попались на глаза новости о том, что баскетбольный клуб «Нижний Новгород» может быть снят с чемпионата Единой лиги ВТБ. СМИ сообщали, что в БК имеются задолженности по зарплатам.

В надзорном ведомстве организовали проверку достоверности информации. На данный момент работники баскетбольного клуба в Гострудинспекцию не обращались и на невыплаты не жаловались.

Если же сведения о задержках денежного вознаграждения удастся подтвердить, ведомство примет меры инспекторского реагирования для защиты прав и законных интересов сотрудников БК «Нижний Новгород».