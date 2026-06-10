Гострудинспекция проверит информацию о долгах по зарплате в БК «Нижний Новгород»

Сотруднику Гострудинспекции по Нижегородской области попались на глаза новости о том, что баскетбольный клуб «Нижний Новгород» может быть снят с чемпионата Единой лиги ВТБ. СМИ сообщали, что в БК имеются задолженности по зарплатам.