Волгоградцы похвалились щедрым урожаем грибов

Волгоградские грибники не перестают радоваться урожайному сезону. Несмотря на начавшуюся жару и сезон мошки, влюбленные в «грибалку» горожане набирают в лесах приятное ассорти.
Настоящие ценители ищут в пролесках благородные белые или полубелые грибы. В их руках нередко оказываются и стройные — как на подбор — подосиновики. Еще одной удачной находкой, которая идеально вписывается в меню и добавляет приятный вкусовой акцент практически любому блюду, становятся шампиньоны.
— За два дня нахождения в лесу набрали целую корзину грибов, — пишет жительница Волгограда. — Конечно, из-за жары некоторые из них подсыхают, но все же дождливая весна заложила хороший «фундамент».
— На смену весенним маслятам пришли летние грибы. Встречаются и белые, и сыроежки. Хорошо плодоносит полубелый гриб, который ошибочно называют.
белопольским, — добавляет опытный грибник Татьяна Немчинова. — Подосиновики и подберезовики тоже встречаются в наших краях, но, к сожалению, не так часто,
как бы нам хотелось.
О том, что этой весной природа позаботилась о будущем урожае грибов, корреспондентам ИА «Высота 102» говорила и миколог Инна Землянская.
— В Волгоградской области было много дождей, Волго-Ахтубинская пойма влажная — условия для роста грибов просто отличные, — отмечала миколог, доцент кафедры фармацевтической, токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ Инна Землянская. — Не знаю насчет белых, но полубелые грибы уже точно можно найти в наших лесополосах.
Отметим, что сезон сбора волгоградцы открыли еще в середине апреля. Первой в корзинах фанатов «тихой охоты» оказалась ароматная сморчковая шапочка.
Фото Галины Размеровой.