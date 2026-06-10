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Волгоградцы похвалились щедрым урожаем грибов

Волгоградские грибники не перестают радоваться урожайному сезону. Несмотря на начавшуюся жару и сезон.

Волгоградские грибники не перестают радоваться урожайному сезону. Несмотря на начавшуюся жару и сезон мошки, влюбленные в «грибалку» горожане набирают в лесах приятное ассорти.

Настоящие ценители ищут в пролесках благородные белые или полубелые грибы. В их руках нередко оказываются и стройные — как на подбор — подосиновики. Еще одной удачной находкой, которая идеально вписывается в меню и добавляет приятный вкусовой акцент практически любому блюду, становятся шампиньоны.

— За два дня нахождения в лесу набрали целую корзину грибов, — пишет жительница Волгограда. — Конечно, из-за жары некоторые из них подсыхают, но все же дождливая весна заложила хороший «фундамент».

— На смену весенним маслятам пришли летние грибы. Встречаются и белые, и сыроежки. Хорошо плодоносит полубелый гриб, который ошибочно называют.

белопольским, — добавляет опытный грибник Татьяна Немчинова. — Подосиновики и подберезовики тоже встречаются в наших краях, но, к сожалению, не так часто,

как бы нам хотелось.

О том, что этой весной природа позаботилась о будущем урожае грибов, корреспондентам ИА «Высота 102» говорила и миколог Инна Землянская.

— В Волгоградской области было много дождей, Волго-Ахтубинская пойма влажная — условия для роста грибов просто отличные, — отмечала миколог, доцент кафедры фармацевтической, токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ Инна Землянская. — Не знаю насчет белых, но полубелые грибы уже точно можно найти в наших лесополосах.

Отметим, что сезон сбора волгоградцы открыли еще в середине апреля. Первой в корзинах фанатов «тихой охоты» оказалась ароматная сморчковая шапочка.

Фото Галины Размеровой.