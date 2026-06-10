Волгоградцы похвалились щедрым урожаем грибов

Настоящие ценители ищут в пролесках благородные белые или полубелые грибы. В их руках нередко оказываются и стройные — как на подбор — подосиновики. Еще одной удачной находкой, которая идеально вписывается в меню и добавляет приятный вкусовой акцент практически любому блюду, становятся шампиньоны.