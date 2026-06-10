В минобре прокомментировали жалобы выпускников Воронежа на организацию ОГЭ

Воронежские выпускники пожаловались на плохую организацию ОГЭ по русскому языку в школе № 5. Ученики девятых классов утверждали, что в одной из аудиторий пункта проведения экзамена (ППЭ) наблюдались проблемы с воспроизведением записи изложения. Она якобы была включена на минимальной громкости, и дети не смогли расслышать слова диктора. Ситуацию в среду, 10 июня, прокомментировали в региональном министерстве образования.
После жалоб школьников ведомство провело проверку. Анализ служебных записок работников ППЭ и записи экзамена в аудитории 27 показал, что при первом воспроизведении действительно возникли проблемы с силой звука. После этого в аудиторию пригласили технического специалиста, который оперативно восстановил настройки оборудования. При повторном воспроизведении записи громкость звука была высокой.
Несмотря на это один из участников экзамена, сидевший на последнем ряду, решил подать апелляцию о нарушении порядка проведения ОГЭ. Руководитель ППЭ разъяснил школьнику порядок её подачи. Также он предупредил, что в случае удовлетворения апелляции результаты аттестации будут аннулированы, а пересдача перенесена на резервный день.
«На текущий момент апелляций на порядок проведения экзамена в министерство не поступило», — добавили в министерстве.