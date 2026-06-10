В минобре прокомментировали жалобы выпускников Воронежа на организацию ОГЭ

Воронежские выпускники пожаловались на плохую организацию ОГЭ по русскому языку в школе № 5. Ученики девятых классов утверждали, что в одной из аудиторий пункта проведения экзамена (ППЭ) наблюдались проблемы с воспроизведением записи изложения. Она якобы была включена на минимальной громкости, и дети не смогли расслышать слова диктора. Ситуацию в среду, 10 июня, прокомментировали в региональном министерстве образования.