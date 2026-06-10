Свыше 600 педагогов в Оренбургской области повысили квалификацию

Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации прошли 629 педагогов естественнонаучного профиля из Оренбуржья в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Курсы «Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны» были организованы на базе Государственного университета просвещения. Образовательные программы посвящены биологии, физике, химии, математике и информатике. Объем каждой программы — 24 часа.
Самым массовым потоком стала математика: этот курс выбрали 296 слушателей. Биологию освоили 98 педагогов, физику — 92, информатику — 72, химию — 71 человек.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.