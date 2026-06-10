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Воронежская Госавтоинспекция изменила график работы в праздничные дни

Межрайонные регистрационно-экзаменационные подразделения не будут работать 12 июня.

Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Воронежской области опубликовало график работы межрайонных регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни июня.

12 июня объявлен выходным днем — получить услуги в этот день не получится. 13 и 14 июня подразделения будут работать по графику выходного дня.

В ведомстве напоминают, что для оформления любых услуг по линии Госавтоинспекции требуется предварительная запись. Сделать это можно на сайте Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Автомобилистов просят заранее планировать визиты и бронировать удобное время через портал.