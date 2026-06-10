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Регионы и компании представили на форуме «Путешествуй!» свои турпродукты

Среди участников экспозиции — Приморский край, Кировская, Смоленская, Свердловская области и регионы Золотого кольца.

Источник: Национальные проекты России

Регионы и компании представили на VI Международном форуме «Путешествуй!» свои лучшие турпродукты, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что мероприятие проходит с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве. Церемония открытия стартовала с торжественного парада участников выставочной экспозиции — регионов России, зарубежных стран и компаний-участников.

«Участники VI Международного форума “Путешествуй!” — регионы и компании — представили свои лучшие туристические продукты. И у нас есть уникальный шанс выбрать путешествие своей мечты. Какая же большая у нас страна, и как много иностранных гостей приехало к нам!» — отметил Чернышенко.

В тематической зоне «Путешествуй по России!» представлены экспозиции Приморского края, Кировской, Смоленской и Свердловской областей. Стенд Золотого кольца объединил несколько регионов, в том числе Ярославскую, Нижегородскую и Тверскую области.

В международном блоке зоны «Отдыхай!» участникам представили туристические возможности Беларуси, Абхазии, Китая, Узбекистана, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Шри-Ланки. Вице-премьер также оценил экспозиции Минздрава России, госкорпорации «Росатом», АНО «Национальные приоритеты», «Кавказ.рф», российских производителей туристической инфраструктуры и другие.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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