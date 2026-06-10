«Синее чудо тайги» заметили в лесах Хабаровского края

В Хабаровском крае в Комсомольском заповеднике зацвели герань волосистоцветковая и водосбор мелкоцветковый, сообщили сотрудники заповедника.
Оба растения отличаются яркими синими и сине-сиренево-фиолетовыми оттенками, которые сейчас заметно выделяются на фоне лесной зелени. Именно из-за этого специалисты и называют происходящее «синим чудом тайги» — редким природным явлением, которое в начале лета особенно привлекает внимание в лесах.
Учёные отмечают, что синий цвет у растений встречается нечасто. По оценкам, лишь около 10% видов на Земле имеют подобную окраску цветков. Это связано со сложностью формирования синего пигмента. При этом такие оттенки особенно хорошо различают пчёлы, что делает их важными для опыления и эволюционного выживания растений.
В заповеднике предлагают полюбоваться этим редким цветением. Сейчас тайга буквально живёт синими и сиреневыми оттенками — они вспыхивают среди зелени, меняют восприятие привычного леса и делают короткий северный июнь особенно заметным. Специалисты просят лишь об одном — не рвать растения и не нарушать хрупкий природный баланс: эта красота держится недолго, но оставляет после себя долгую память о лете в тайге.