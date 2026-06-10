«Синее чудо тайги» заметили в лесах Хабаровского края

В заповеднике предлагают полюбоваться этим редким цветением. Сейчас тайга буквально живёт синими и сиреневыми оттенками — они вспыхивают среди зелени, меняют восприятие привычного леса и делают короткий северный июнь особенно заметным. Специалисты просят лишь об одном — не рвать растения и не нарушать хрупкий природный баланс: эта красота держится недолго, но оставляет после себя долгую память о лете в тайге.