Калининградская область присоединилась к кластеру БАС на Северо-Западе

«Будем изучать опыт других регионов, но и в Калининградской области есть чем поделиться в деле развития беспилотных систем. Это одно из популярных и востребованных направлений в обучении школьников и молодежи. В этом году губернатор Алексей Беспрозванных открыл в Калининграде киберспортивную арену ДОСААФ, вторую в России, где можно научиться управлять и ремонтировать беспилотники», — отметила заместитель председателя правительства — министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова.