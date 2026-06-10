Калининградская область присоединилась к кластеру БАС на Северо-Западе

Декларацию о сотрудничестве регионов Северо-Западного федерального округа с Федеральным центром беспилотных авиационных систем подписали в Санкт-Петербурге в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В число регионов, подписавших документ, вошла Калининградская область, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участники планируют создать первый на Северо-Западе промышленный кластер БАС. Они рассчитывают, что объединение их научного, промышленного и образовательного потенциала позволит выстроить эффективную кооперацию в части разработки технологий беспилотников и их практического применения.
«Будем изучать опыт других регионов, но и в Калининградской области есть чем поделиться в деле развития беспилотных систем. Это одно из популярных и востребованных направлений в обучении школьников и молодежи. В этом году губернатор Алексей Беспрозванных открыл в Калининграде киберспортивную арену ДОСААФ, вторую в России, где можно научиться управлять и ремонтировать беспилотники», — отметила заместитель председателя правительства — министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.