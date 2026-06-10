В Волжском замдиректора МАУ «СГТ» Петров предстал перед судом за коррупцию

Напомним, что Петров отвечал за содержание и развитие городских парков, скверов и других общественных пространств. Его задержали год назад — в июне 2025-го по подозрению в получении взятки в крупном размере за покровительство при отборе подрядчика для обновления одной из зон отдыха.