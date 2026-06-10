В Нижнем Новгороде открыт приём в Школу креативных индустрий

В Нижнем Новгороде объявлен приём в новую Школу креативных индустрий, организованную на базе Нижегородского хорового колледжа имени Л. К. Сивухина (ул. Грузинская, 16). Приём документов продлится до 19 июля, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Школа предлагает 120 бюджетных мест для школьников 12−17 лет по шести направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото‑ и видеопроизводство, анимация и 3D‑графика, дизайн, интерактивные технологии VR и AR. Обучение рассчитано на два года; по итогам выпускники получат творческое портфолио, навыки командной работы, публичных презентаций и готовность к профессиональному старту.
В числе преподавателей — саунд‑дизайнер и звукорежиссёр Михаил Демин; мультидисциплинарный дизайнер и педагог Школы дизайна НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Андрей Овцынов; аниматор и дизайнер, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Александр Аркашин; дизайнер и куратор Школы дизайна НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Екатерина Чувилева и другие специалисты.
Приёмная кампания проходит в два этапа. Первый этап — до 19 июля — включает подачу заполненной анкеты и сопроводительных документов. К анкете необходимо прикрепить ссылку на видеовизитку (до 2 минут) с рассказом о себе, увлечениях и достижениях. Полный перечень документов доступен в разделе «Файлы» группы Школы в «ВКонтакте» (https://vk.com/shki_nn) и на сайте shkinn.ru/. Анкеты и документы направлять на e‑mail: nnshki@yandex.ru.
Второй этап пройдёт с 20 по 31 июля: творческие собеседования с наставниками, на которые нужно принести портфолио. Финальные списки поступивших будут опубликованы 17 августа; уведомления о зачислении также придут на указанную в анкете электронную почту в течение пяти дней после собеседования. По дополнительным вопросам можно обратиться по телефону +7 (986) 179‑50‑99 в рабочее время.
Ранее сообщалось, что еще одна Школа креативных индустрий появится в Нижегородской области.