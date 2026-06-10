В Нижнем Новгороде открыт приём в Школу креативных индустрий

Второй этап пройдёт с 20 по 31 июля: творческие собеседования с наставниками, на которые нужно принести портфолио. Финальные списки поступивших будут опубликованы 17 августа; уведомления о зачислении также придут на указанную в анкете электронную почту в течение пяти дней после собеседования. По дополнительным вопросам можно обратиться по телефону +7 (986) 179‑50‑99 в рабочее время.