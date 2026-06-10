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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 10 июня: главное

В среду представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Киевский режим начал наносить удары по истории, но ее нельзя победить.

Атака ВСУ на панораму обороны Севастополя лишний раз подчеркивает правоту РФ в ее борьбе за свои регионы. Борьба России за свои регионы завершится победой.

Путин проинформирован о взрыве в Балашихе. Детали не подлежат огласке в связи со следствием.

Конечно же, это вопрос наших специальных служб.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Точных договоренностей по встрече Путина с Пашиняном нет.

Вы знаете, что ожидается объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее, то есть достаточно сложно и долго.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Путин примет участие в саммите РФ — АСЕАН на следующей неделе. Президенту предстоит целый переговорный марафон на саммите.

В течение ближайших дней мой коллега [помощник президента РФ Юрий] Ушаков проведет традиционный брифинг и расскажет вам непосредственно о многосторонних мероприятиях по линии Россия — АСЕАН и двусторонних.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россия и Индия ведут диалог в самых чувствительных областях.

Мы рассчитываем, что и дальше премьер-министр Моди будет вносить свой вклад в дальнейшее развитие российско-индийских отношений.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

10 июня Владимир Путин обсудит с правительством меры по восстановлению инвестиционной активности.

Главным докладчиком будет Максим Решетников, министр экономического развития России. Выступят также Александр Шохин, руководитель РСПП, и также руководитель «Деловой России» Алексей Репик. Ну и, конечно же, будут рассматриваться текущие оперативные вопросы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Также в среду президент по ВКС примет участие в открытии нескольких объектов детского отдыха в регионах РФ.

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