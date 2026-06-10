В Минусинске пройдет краевой фестиваль духовой музыки «В городском саду играет духовой оркестр»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 и 12 июня Минусинск станет центром духовой музыки: здесь состоится краевой фестиваль «В городском саду играет духовой оркестр», который объединит лучшие музыкальные коллективы Красноярского края и Республики Хакасия.
Зрителей ждут два дня ярких выступлений, праздничное шествие оркестров, творческие программы и мастер-классы. Вход на все мероприятия свободный.
Фестиваль откроется 11 июня выступлениями коллективов на летней сценической площадке у фонтана. Концертная программа начнется в 18:00.
Основные события развернутся 12 июня. В 11:00 на Театральной площади состоится торжественное открытие фестиваля, после чего в 11:30 по улице Комсомольской пройдет праздничный марш-парад духовых оркестров Красноярского края и Республики Хакасия.
Продолжится фестиваль в Центре культурного развития по адресу: ул. Народная, 17. В 12:30 начнется прослушивание творческих программ участников. В 16:00 состоится церемония награждения, а в 16:30 для руководителей коллективов и участников фестиваля пройдут мастер-классы.
В этом году участие в фестивале примут 14 духовых оркестров из Каратузского, Курагинского, Шушенского и Минусинского муниципальных округов, а также из Лесосибирска, Сосновоборска, Абакана и других территорий Красноярского края и Республики Хакасия.
16+