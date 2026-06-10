Суд уменьшил штраф белгородскому ГОКу за экологический вред водоему до 83 млн

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в арбитраж в сентябре 2023 года. Основанием послужили плановые проверки, проведенные в марте 2021 года. Тогда специалисты лаборатории ведомства отобрали пробы сточной воды в месте сброса с очистных сооружений комбината, а также выше и ниже по течению реки. Анализ показал многократные превышения нормативов по хлоридам, аммонию, железу, марганцу, никелю, цинку и другим веществам. Факты сброса неочищенных сточных вод фиксировались также в 2019—2020 годах.