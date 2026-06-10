В курском приграничье могут отремонтировать дорогу за 307 млн рублей

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что замешанное в судебном споре ООО «Благоустройство», контролируемое властями Курска, будет содержать дороги в облцентре до 31 августа 2026 года. Один из ключевых дорожных подрядчиков региона получил его как единственный участник несостоявшегося конкурса. За работы ему заплатят 270 млн руб., что равняется начальной цене контракта.