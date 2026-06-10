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Пассажирам на рейсах из Перми в честь Дня России предложат посикунчики

Цель проекта — познакомить пассажиров с кулинарными традициями разных регионов и вдохновить на путешествия по стране.

Посикунчики предложат пассажирам бизнес-класса на рейсах из Перми, сообщает авиакомпания «Аэрофлот».

С 12 июня по 12 июля в самолётах из пяти российских городов, включая Пермь, пассажирам бизнес-класса будут подавать блюда локальной кухни. Гастрономический проект приурочен ко Дню России.

На рейсах из Перми путешественникам предложат посикунчик — одну из самых узнаваемых кулинарных достопримечательностей Прикамья. Из Красноярска будут подавать грильяж из кедровых орехов, из Екатеринбурга — шаньгу с картофелем, из Якутска — десерт кёрчэх и пирожок сандалы’с брусникой, из Казани — чак-чак.

Цель проекта — познакомить пассажиров с кулинарными традициями разных регионов и вдохновить на путешествия по стране.