Пассажирам на рейсах из Перми в честь Дня России предложат посикунчики

Посикунчики предложат пассажирам бизнес-класса на рейсах из Перми, сообщает авиакомпания «Аэрофлот».
С 12 июня по 12 июля в самолётах из пяти российских городов, включая Пермь, пассажирам бизнес-класса будут подавать блюда локальной кухни. Гастрономический проект приурочен ко Дню России.
На рейсах из Перми путешественникам предложат посикунчик — одну из самых узнаваемых кулинарных достопримечательностей Прикамья. Из Красноярска будут подавать грильяж из кедровых орехов, из Екатеринбурга — шаньгу с картофелем, из Якутска — десерт кёрчэх и пирожок сандалы’с брусникой, из Казани — чак-чак.
Цель проекта — познакомить пассажиров с кулинарными традициями разных регионов и вдохновить на путешествия по стране.