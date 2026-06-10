Пассажирам на рейсах из Перми в честь Дня России предложат посикунчики

На рейсах из Перми путешественникам предложат посикунчик — одну из самых узнаваемых кулинарных достопримечательностей Прикамья. Из Красноярска будут подавать грильяж из кедровых орехов, из Екатеринбурга — шаньгу с картофелем, из Якутска — десерт кёрчэх и пирожок сандалы’с брусникой, из Казани — чак-чак.