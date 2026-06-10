В Красноярске 35 доноров получили знак «Почетный донор России»

В Красноярской краевой больнице прошла церемония вручения нагрудного знака «Почетный донор России». Государственную награду получили 35 красноярцев за многолетнее регулярное донорство крови и ее компонентов. Всего в этот раз в Красноярском крае почетными донорами стали 68 человек, — добавили в министерстве здравоохранения региона. Главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин отметил, что учреждение является самым большим потребителем донорской крови и ее компонентов среди больниц региона. Наши специалисты оказывают медицинскую помощь более 130 тысячам пациентов из Красноярска, Красноярского края, а также жителям соседних регионов — республики Тыва и Хакасии, Иркутской и Кемеровской областей, для которых мы получаем 5 000 литров донорской крови и ее компонентов ежегодно, — уточнил Егор Корчагин. [caption id= «attachment_368808» align= «alignnone» width= «699»] Фото: kraszdrav.ru[/caption] На мероприятии отметили доноров, которые сами работают в медицине. Среди них фельдшер скорой помощи Максим Павлов и фельдшер приемного отделения Красноярской краевой больницы Артем Ястребов. Награду также получил Александр Кончиленко, представитель донорской династии. Его семья из четырех человек совершила 327 донаций крови и ее компонентов. Родители Александра, Светлана и Юрий Кончиленко, уже несколько лет являются почетными донорами. [caption id= «attachment_368810» align= «alignnone» width= «699»] Фото: kraszdrav.ru[/caption] Напомним, что врачи краевых клиник начали выезжать в территории Красноярского края.