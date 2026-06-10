Капремонт путепровода у Мызинского моста завершается

Подрядная организация сообщила, что работы на путепроводе возле Мызинского моста вышли на завершающую стадию. Масштабный капитальный ремонт здесь проводят впервые за четыре с половиной десятилетия — именно столько времени прошло с момента возведения сооружения. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.