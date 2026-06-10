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Капремонт путепровода у Мызинского моста завершается

На текущий момент выполнен наиболее трудоёмкий этап: специалисты заменили и установили 12 железобетонных балок на первом и четвёртом пролётных строениях.

Подрядная организация сообщила, что работы на путепроводе возле Мызинского моста вышли на завершающую стадию. Масштабный капитальный ремонт здесь проводят впервые за четыре с половиной десятилетия — именно столько времени прошло с момента возведения сооружения. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Этот объект стал вторым путепроводом, реконструируемым в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: в 2024 году удалось досрочно завершить капремонт путепровода на 4‑м километре Московского шоссе.

На текущий момент выполнен наиболее трудоёмкий этап: специалисты заменили и установили 12 железобетонных балок на первом и четвёртом пролётных строениях. Именно эти несущие конструкции обеспечивают устойчивость сооружения и принимают на себя основную нагрузку.

Впереди — работы по созданию выравнивающего слоя, обустройству гидроизоляции и защитного покрытия, после чего начнётся укладка асфальтового полотна. Кроме того, на путепроводе появится современная система освещения.

Сейчас объект готов на 80%, при этом строители немного опережают утверждённый график. Подрядчик намерен закончить все запланированные мероприятия раньше срока, а ответственные структуры будут оказывать ему необходимую поддержку.

Ранее движение у Мызинского моста ограничили на ночь с 6 на 7 июня в Нижнем.