Капремонт путепровода у Мызинского моста завершается

Подрядная организация сообщила, что работы на путепроводе возле Мызинского моста вышли на завершающую стадию. Масштабный капитальный ремонт здесь проводят впервые за четыре с половиной десятилетия — именно столько времени прошло с момента возведения сооружения. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Этот объект стал вторым путепроводом, реконструируемым в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: в 2024 году удалось досрочно завершить капремонт путепровода на 4‑м километре Московского шоссе.
На текущий момент выполнен наиболее трудоёмкий этап: специалисты заменили и установили 12 железобетонных балок на первом и четвёртом пролётных строениях. Именно эти несущие конструкции обеспечивают устойчивость сооружения и принимают на себя основную нагрузку.
Впереди — работы по созданию выравнивающего слоя, обустройству гидроизоляции и защитного покрытия, после чего начнётся укладка асфальтового полотна. Кроме того, на путепроводе появится современная система освещения.
Сейчас объект готов на 80%, при этом строители немного опережают утверждённый график. Подрядчик намерен закончить все запланированные мероприятия раньше срока, а ответственные структуры будут оказывать ему необходимую поддержку.
Ранее движение у Мызинского моста ограничили на ночь с 6 на 7 июня в Нижнем.