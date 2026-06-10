В Нововоронеже простились с погибшими в результате пожара тремя братьями

В Нововоронеже состоялось прощание с тремя братьями в возрасте 6, 10 и 19 лет, погибшими в результате пожара в квартире дома в Парковом проезде. Отпевание прошло утром в среду, 10 июня, в храме Христа Спасителя. Расходы на погребение взяла на себя городская администрация. Об этом местные власти сообщили в социальных сетях.
Семье, в которой произошла трагедия, со стороны специалистов клинической больницы и образовательных учреждений оказывается квалифицированная помощь психологов.
Также в Нововоронеже организовали сбор средств. Они пойдут на ремонт жилья, а также на покупку одежды и мебели. Ящик для сбора находится во дворце культуры.
Напомним, что трагедия произошла ранним утром воскресенья, 7 июня. По предварительным данным, смерть несовершеннолетних наступила от отравления углекислым газом. Их тела обнаружили во время тушения пожара. 19-летний брат мальчиков скончался в больнице. Огонь вспыхнул на кухне. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.
После трагедии региональный СК возбудил уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Их расследование находится под контролем областной прокуратуры.