В Нововоронеже простились с погибшими в результате пожара тремя братьями

В Нововоронеже состоялось прощание с тремя братьями в возрасте 6, 10 и 19 лет, погибшими в результате пожара в квартире дома в Парковом проезде. Отпевание прошло утром в среду, 10 июня, в храме Христа Спасителя. Расходы на погребение взяла на себя городская администрация. Об этом местные власти сообщили в социальных сетях.