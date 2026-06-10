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Юрий Слюсарь посоветовал защищать НПЗ, в том числе малые

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посоветовал обеспечить защиту НПЗ в регионе, в том числе и малых. Об этом он сообщил на предуборочном совещании в рамках «Дня Донского поля» в Зерноградском районе.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посоветовал обеспечить защиту НПЗ в регионе, в том числе и малых. Об этом он сообщил на предуборочном совещании в рамках «Дня Донского поля» в Зерноградском районе.

«В зависимости от масштабов и от объемов, там где крупные резервуары, необходимо предусмотреть хотя бы минимальные средства защиты: сетки, тросы, обваловка и другие», — отметил Юрий Слюсарь.

Также губернатор затронул топливный вопрос. Он обратил внимание на то, что ситуацию мониторят профильные ведомства и в случае возникновения каких-либо проблем будут предприняты системные меры реагирования. Юрий Слюсарь добавил, что цена бензина будет нестабильной, однако первостепенный вопрос — наличие топлива.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, Ростовская область заняла 58-е место общероссийского рейтинга доступности бензина. В донском регионе на среднюю чистую заработную плату жители могут приобрести 982 литра бензина марки АИ-92. Средняя цена за литр АИ-92 в апреле 2026 года составила 63,83 рубля. За год стоимость топлива этой марки выросла на 12,5%. Однако, летом локальные перебои с топливом возможны на небольших АЗС в Ростовской области.

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