Юрий Слюсарь посоветовал защищать НПЗ, в том числе малые

Ранее «Ъ-Ростов» писал, Ростовская область заняла 58-е место общероссийского рейтинга доступности бензина. В донском регионе на среднюю чистую заработную плату жители могут приобрести 982 литра бензина марки АИ-92. Средняя цена за литр АИ-92 в апреле 2026 года составила 63,83 рубля. За год стоимость топлива этой марки выросла на 12,5%. Однако, летом локальные перебои с топливом возможны на небольших АЗС в Ростовской области.