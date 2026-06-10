Следы медведей нашли на месте поисков семьи Усольцевых

Напомним, семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетняя девочка — пропала 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. Они отправились в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка и не вышли на связь. 2 октября МВД по Красноярскому краю подтвердило факт пропажи. Первые активные поиски завершились 12 октября 2025 года.