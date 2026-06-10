Следы медведей нашли на месте поисков семьи Усольцевых

В Красноярском крае поисковики возобновили масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года во время турпохода. Работы осложняются присутствием медведей и снежным покровом, который сохранился в горах несмотря на июнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Масштабные поисковые мероприятия были возобновлены следователями 4 июня и продлились до 9 июня. По данным Следственного комитета региона, в ходе работ были обнаружены вещи, принадлежность которых к пропавшим сейчас устанавливается.
Как отметили в отряде «ЛизаАлерт», дополнительную опасность для добровольцев представляли дикие животные. В районе поисковых работ неоднократно фиксировались следы присутствия медведей. Чтобы минимизировать риск встречи с хищниками, волонтеры использовали беспилотные летательные аппараты с тепловизорами для мониторинга территории с воздуха.
Напомним, семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетняя девочка — пропала 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. Они отправились в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка и не вышли на связь. 2 октября МВД по Красноярскому краю подтвердило факт пропажи. Первые активные поиски завершились 12 октября 2025 года.