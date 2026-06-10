Месягутовская больница в Башкирии получила новое оборудование

Аппарат предназначен для лечения последствий заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата, реабилитации нижних конечностей, глобального контроля осанки, восстановления и улучшения способности держать равновесие, а также развития ловкости. Комплекс работает в статическом и динамическом режимах нагрузки и позволяет проводить тренировки в том числе для тазовой области. Использование такого оборудования открывает дополнительные возможности для медицинской реабилитации пациентов после травм, операций и различных заболеваний, влияющих на двигательную активность.