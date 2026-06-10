Месягутовская больница в Башкирии получила новое оборудование

Современный лечебно-восстановительный комплекс поступил в Месягутовскую больницу Республики Башкортостан. Оборудование было закуплено в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Аппарат предназначен для лечения последствий заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата, реабилитации нижних конечностей, глобального контроля осанки, восстановления и улучшения способности держать равновесие, а также развития ловкости. Комплекс работает в статическом и динамическом режимах нагрузки и позволяет проводить тренировки в том числе для тазовой области. Использование такого оборудования открывает дополнительные возможности для медицинской реабилитации пациентов после травм, операций и различных заболеваний, влияющих на двигательную активность.
«Поступление динамической бипедальной системы особенно важно для пациентов, которым необходима комплексная реабилитация после травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата и нарушений двигательных функций. Система помогает восстанавливать равновесие, координацию движений, улучшать осанку и возвращать человеку уверенность в движении», — отметил главный врач Месягутовской больницы Денис Байтуллин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.