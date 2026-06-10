Побывали в загробном мире. Истории тех, кто обманул смерть и вышел из комы

В учебниках по неврологии написано, что кома — это временное состояние, длящееся от двух до четырех недель. Дальше — либо выход из комы и выздоровление, либо смерть, либо переход в «серую зону» вегетативного состояния. Но история знает случаи, когда великий сценарист — жизнь — переписывал медицинские протоколы и люди возвращались из загробного мира.
Aif.ru собрал самые шокирующие истории тех, к кому сознание вернулось после десятилетий тишины.
Мунира Абдулла: 27 лет в коме ради спасения сына
В 1991 году 32-летняя Мунира Абдулла вместе со своим четырехлетним сыном Орамом возвращалась домой в ОАЭ. За рулем автомобиля находился брат ее мужа. В какой-то момент машина столкнулась со школьным автобусом. За секунду до страшного удара Мунира проявила материнский инстинкт: она крепко прижала маленького Омара к себе и закрыла его собственным телом, приняв весь основной удар на себя. Брат мужа получил легкие травмы. Мунира получила тяжелейшую черепно-мозговую травму и впала в глубокую кому.
Врачи диагностировали у женщины вегетативное состояние. Омар вырос у постели матери, регулярно навещая её и разговаривая с ней, несмотря на то что медики не давали никаких шансов.
Семья перевозила Муниру в разные клиники: сначала в Лондон, затем обратно в ОАЭ, а в 2017 году благодаря правительственному гранту ОАЭ её доставили в специализированную клинику в Германии.
«Я никогда не сдавался, — рассказывал ее сын Омар Вебайр. — Мне всегда казалось, что она здесь».
В июне 2018 года, спустя 27 лет после аварии, в немецкой клинике произошло невероятное. Омар находился в палате матери, когда между ним и медицинским персоналом возник небольшой словесный спор. Тогда Мунира, снова опасаясь за сына, начала издавать звуки, а затем позвала его по имени. После пробуждения Мунира вернулась с семьей в Абу-Даби, где продолжила проходить реабилитацию, улучшая речь и подвижность.
Терри Уоллис: 19 лет сна и цифровая революция
В июле 1984 года в американском штате Арканзас 19-летний Терри Уоллис вместе со своим другом попал в ужасную автокатастрофу. Их пикап потерял управление, сорвался с небольшого моста и упал колесами вверх в пересохшее русло реки. Машину нашли только на следующий день под мостом. Друг Терри погиб, а сам Уоллис выжил, но получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и впал в кому. Это случилось ровно через шесть недель после того, как у Терри родилась дочь Эмбер.
Спустя некоторое время состояние Терри стабилизировалось и перешло в состояние минимального сознания: он мог рефлекторно следить глазами за предметами или сжимать руку, но абсолютно не реагировал на речь и не мог издать ни звука. И только спустя 19 лет его мать услышала из больничной палаты отчетливое: «Мама». Терри заснул в мире без интернета и мобильных телефонов, а очнулся в 2003 году.
«Он до сих пор считает, что Рональд Рейган — президент», — делились врачи в первый год его реабилитации.
А главным потрясением для Терри стала его дочь Эмбер. В его памяти она была крошечным младенцем, а перед ним стояла взрослая 19-летняя девушка. Уникальность Терри в том, что сканирование его мозга показало невероятное: за десятилетия нейроны вырастили «обходные пути», фактически построив новую сеть связей взамен разрушенных.
Ян Гжебски: Пробуждение в другой стране
В 1988 году в коммунистической Польше 46-летний железнодорожник Ян Гжебский получил тяжелейшую травму головы во время сцепки вагонов. В больнице у него также обнаружили опухоль мозга. Врачи заявили, что мужчина проживет от силы 2−3 года, и выписали его умирать домой. Несмотря на то, что эта история гремела на весь мир, сам Ян позже рассказал, что в полностью в бессознательном состоянии он пробыл лишь первые несколько месяцев после аварии. А затем оказался полностью парализован и потерял способность говорить (афазия). Он всё видел, слышал и понимал, но 19 лет не мог сообщить об этом.
«Когда я лег в больницу, в магазинах были только чай и уксус, мясо выдавали по талонам, а за бензином стояли огромные очереди. Сейчас я вижу людей на улицах с мобильными телефонами, а в магазинах столько товаров, что у меня кружится голова», — рассказывал Ян.
Осенью 2006 года Ян заболел пневмонией и попал в больницу. Врачи провели интенсивную терапию, которая неожиданно дала толчок нервной системе: Гжебский начал делать первые заметные движения и стал внятно разговаривать. Тогда СМИ и начали распространять информацию о чудесном выходе из комы через 19 лет.
Ян прожил после «пробуждения» еще 11 лет в окружении 11 внуков, которых «проспал».
Гари Докери: 18 часов на прощание
17 сентября 1988 года 34-летний офицер полиции Гари Докери из города Уолден в Теннесси выехал на ложный вызов службы спасения. Звонившим оказался пьяный пожилой мужчина, который хотел отомстить полиции за сделанное накануне замечание из-за шума. Когда Докери подошел к дому, преступник выстрелил ему прямо в лоб из пистолета. Спустя 7,5 года он внезапно пришел в себя и в течение 18 часов без умолку разговаривал с сестрой и врачами и даже шутил.
К удивлению, Гари узнал своих сыновей, которым, когда случилась трагедия, было 5 и 12 лет, а теперь перед ним стояли парни 12 и 20 лет. Он вспомнил клички своих лошадей, цвет своей машины, марку любимого зеленого джипа и подробности давних походов. Но он ничего не помнил о самом дне трагедии и своей службе в полиции.
Увы, на следующий день он начал снова впадать в забытье, а через три дня снова погрузился в вегетативное состояние и через год скончался. А врачи называют такое резкое пробуждение «сиянием перед закатом».
Мартин Писториус: 12 лет в «запертом» теле
Случай Мартина среди этих примеров самый пугающий. В 1988 году в ЮАР 12-летний здоровый и смышленый Мартин пришел из школы с жалобой на боль в горле. Затем болезнь начала стремительно прогрессировать: у него стали отказывать мышцы, он потерял способность ходить, говорить, самостоятельно есть и удерживать взгляд. Он не был в коме в классическом смысле, он страдал от «синдрома запертого человека». С 12 лет он был парализован, но в какой-то момент его мозг «включился», а тело — нет.
«Я всё слышал и всё понимал, — писал он позже в книге “Мальчик-призрак”. — Я видел, как мои родители спорят, как врачи говорят, что я овощ. Я провел в этом аду 12 лет, прежде чем смог подать сигнал глазами».
Ему купили специальный синтезатор речи, управляемый движениями головы и глаз (как у Стивена Хокинга). Мартин наконец-то смог сказать родителям: «Я здесь, я всё слышу».
Лучано Д’Адамо: Потерять 39 лет жизни
В 2019 году 63-летнего Лучано, который работал заведующим хозяйством в школьной столовой в Риме, сбила машина (водитель скрылся с места ДТП). Мужчина получил тяжелейшую травму головы и впал в кому. Когда он пришел в себя в больнице, его мозг полностью заблокировал воспоминания за последние 39 лет жизни. Лучано искренне верил, что на дворе 20 марта 1980 года, а ему самому всего 24 года. Последнее, что он помнил, — как он вышел из дома в Риме, почувствовал удар и темноту. Когда Лучано дошел до зеркала в больнице, он закричал от ужаса. Он ожидал увидеть молодого парня с шевелюрой, а увидел пожилого 63-летнего мужчину с сединой. Медсестрам пришлось его успокаивать.
Свидетельства «оттуда». Что они помнят?
Легенды о «тоннеле и белом свете» подтверждают не все. Большинство пациентов описывают свое состояние как «бесконечный сон без сновидений» или серый туман.
Так, Терри Уоллис, который был в коме 19 лет, утверждал, что время для него просто исчезло: между аварией и фразой «Мама» прошел один миг. По словам Мартина Писториуса, он помнил фрагменты телепередач, которые крутили в палате, и разговоры медсестер: «Я ненавидел мультики про динозавра Барни, их крутили годами». А Мунира Абдулла, по словам сына, иногда плакала во сне, если в комнате происходили печальные события, что подтверждает теорию о том, что мозг в коме может фильтровать внешние эмоции.
Научный взгляд. Что фиксирует аппаратура?
Когда надежды на пробуждение нет, медицина фиксирует рекорды другого рода.
Эдуарда О’Бара — абсолютная рекордсменка, проведшая в коме 42 года. Она впала в нее в 1970-м. Все годы ее мать Катрин дежурила у кровати, выполняя обещание «никогда не оставлять ее». Аппаратура в таких случаях фиксирует лишь «базовую прошивку» организма: дыхание, цикл сна и бодрствования (смена фаз ЭЭГ), но полное отсутствие когнитивных реакций на стимулы. Для врачей это функционирующее тело при «пустом» сознании.
«Мозг — это не компьютер, который можно просто перезагрузить, — считает ведущий мировой нейрохирург Джеймс Уилсон. — Это органический сад. Если за ним не ухаживали 20 лет, там всё зарастает сорняками атрофии».
И все же, пока жива хотя бы одна нейронная связь, надежда остается. Ведь, как показывает случай той же Муниры Абдуллы, иногда любовь и современная медицина способны докричаться до человека даже через четверть века тишины.