Побывали в загробном мире. Истории тех, кто обманул смерть и вышел из комы

В 2019 году 63-летнего Лучано, который работал заведующим хозяйством в школьной столовой в Риме, сбила машина (водитель скрылся с места ДТП). Мужчина получил тяжелейшую травму головы и впал в кому. Когда он пришел в себя в больнице, его мозг полностью заблокировал воспоминания за последние 39 лет жизни. Лучано искренне верил, что на дворе 20 марта 1980 года, а ему самому всего 24 года. Последнее, что он помнил, — как он вышел из дома в Риме, почувствовал удар и темноту. Когда Лучано дошел до зеркала в больнице, он закричал от ужаса. Он ожидал увидеть молодого парня с шевелюрой, а увидел пожилого 63-летнего мужчину с сединой. Медсестрам пришлось его успокаивать.