В Красноярске родителей лишили прав после истории с оставленным в квартире ребенком

В Красноярске суд лишил родительских прав мать и отца 3-летнего ребенка. Об этом сообщили в Кировском районном суде.
Ранее мы уже писали об этом случае. В феврале 2026 года полицейские заметили ребенка в окне квартиры на улице Щербакова. Он выглядел испуганным и истощенным. Когда сотрудники полиции вошли в квартиру, они обнаружили ребенка без одежды. В помещении был беспорядок, стоял неприятный запах, также там находились собака и кошка.
Ребенка забрали из квартиры и поместили в дом ребенка. Его состояние здоровья оценили как средней степени тяжести. В отношении матери возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Орган опеки обратился в суд с иском о лишении родителей прав.
В суде также указали, что отец ребенка длительное время уклонялся от исполнения родительских обязанностей. Кировский районный суд лишил обоих родителей прав. Также с каждого из них взыскали алименты на содержание ребенка. Размер выплат составит четверть всех видов заработка или иного дохода ежемесячно.