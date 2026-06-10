Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске родителей лишили прав после истории с оставленным в квартире ребенком

В Красноярске суд лишил родительских прав мать и отца 3-летнего ребенка.

В Красноярске суд лишил родительских прав мать и отца 3-летнего ребенка. Об этом сообщили в Кировском районном суде.

Ранее мы уже писали об этом случае. В феврале 2026 года полицейские заметили ребенка в окне квартиры на улице Щербакова. Он выглядел испуганным и истощенным. Когда сотрудники полиции вошли в квартиру, они обнаружили ребенка без одежды. В помещении был беспорядок, стоял неприятный запах, также там находились собака и кошка.

Ребенка забрали из квартиры и поместили в дом ребенка. Его состояние здоровья оценили как средней степени тяжести. В отношении матери возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Орган опеки обратился в суд с иском о лишении родителей прав.

В суде также указали, что отец ребенка длительное время уклонялся от исполнения родительских обязанностей. Кировский районный суд лишил обоих родителей прав. Также с каждого из них взыскали алименты на содержание ребенка. Размер выплат составит четверть всех видов заработка или иного дохода ежемесячно.

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше