В Красноярске родителей лишили прав после истории с оставленным в квартире ребенком

Ранее мы уже писали об этом случае. В феврале 2026 года полицейские заметили ребенка в окне квартиры на улице Щербакова. Он выглядел испуганным и истощенным. Когда сотрудники полиции вошли в квартиру, они обнаружили ребенка без одежды. В помещении был беспорядок, стоял неприятный запах, также там находились собака и кошка.