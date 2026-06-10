Воронежские структуры «Газпрома» возглавил Алексей Ларин

Алексей Ларин родился в 1977 году. Окончил Воронежский государственный университет (ВГУ) по специальностям «экономика» и «менеджмент», а также Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (ВГАСУ) по специальности «строительство». С 2004-го по 2008-й занимал пост ведущего экономиста отдела по управлению собственностью ОАО «Воронежоблгаз», затем возглавлял отдел по имуществу и корпоративной работе. С 2010-го — заместитель главного инженера ОАО «Воронежоблгаз», с 2013-го — главный инженер — первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».