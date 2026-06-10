«Снегири» в Таёжном зазвучат по-новому

Деньги на его приобретение выделил БоАЗ в рамках программы благотворительной деятельности завода. «Готовь сани летом» — правильный девиз, считают работники лыжной базы. И с наступлением тепла обратились к металлургам за помощью в обновлении техники, чтобы после коротких каникул начать работу уже с новыми техническими возможностями. Комплект профессионального оборудования — микшер, микрофоны и новая мощная колонка — помогут проводить мероприятия с качественным звуковым сопровождением — в достойном техническом исполнении. На нашей базе проводится очень много праздников и разных спортивных мероприятий. Причем, не только в зимний период, а почти круглый год. Зимой вообще всегда наплыв желающих покататься! В выходные до двухсот человек приходят. Лыжи мы выдаем бесплатно. Для работы и проведения праздников нам очень не хватало хорошего музыкального оборудования. И мы очень благодарны заводу за выделенную финансовую помощь! — отметила спортивный инструктор Кристина Симбухова. Напомним, построили лыжную базу в сжатые сроки — по соглашению о сотрудничестве между РУСАЛом и правительством Красноярского края. Общий размер инвестиций компании составил более 42 млн рублей. Здесь предусмотрели все до мелочей, чтобы здание павильона было не только удобно, функционально и подходило для суровых условий севера с морозами до 50 градусов и ниже, но и с точки зрения эстетики отвечало бы основным современным требованиям. Открыли лыжную базу в 2023-м — большим лыжным фестивалем, на который собрались гости со всего Богучанского округа. С самого открытия «Снегири» остаются любимым местом активного отдыха таёжнинцев, для которых лыжи — традиционный вид зимнего досуга. В поселке, окруженном лесом, где зимой полно снега, много любителей лыжных прогулок. В теплое время года база тоже не пустует. Здесь проходят, например, «Эстафета здоровья», утренняя зарядка «В здоровом теле — здоровый дух», «Легкоатлетический кросс». А в мае волонтеры БоАЗа провели «Маёвку», посвященную Году единства народов России. Поэтому, конечно, завод готов поддерживать важные и нужные для жителей проекты, — рассказала руководитель пресс-службы БоАЗа Татьяна Каминская. Лыжная база стала одним из важных социальных объектов, построенных РУСАЛом в Богучанском округе. Задачу развивать инфраструктуру и создавать комфортные условия для жизни и работы поставил больше 20 лет назад при основании компании Олег Дерипаска. Это стало основой социальной политики. И сегодня ее принципы успешно реализуются в Таёжном. Кроме «Снегирей» здесь построены жилые дома, два детских сада, парк, больница и школа с бассейном.