Калининградская область вышла в лидеры заявочной кампании федерального конкурса «Тренер по бережливому производству»

Лидерство региона подтверждает руководитель РЦК Калининградской области при Центре «Мой бизнес» Евгения Галдус. По ее словам, участие в конкурсе — не только соревнование, но и возможность обменяться опытом с коллегами со всей страны и вывести систему обучения на новый уровень.