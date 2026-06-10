Калининградская область вышла в лидеры заявочной кампании федерального конкурса «Тренер по бережливому производству»

Калининградская область с 8 заявками оказалась в лидерах заявочной кампании федерального конкурса «Тренер по бережливому производству». Как сообщили в Региональном центре компетенций, сразу несколько конкурсантов представляют Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области, который также внедряет бережливые технологии.
Лидерство региона подтверждает руководитель РЦК Калининградской области при Центре «Мой бизнес» Евгения Галдус. По ее словам, участие в конкурсе — не только соревнование, но и возможность обменяться опытом с коллегами со всей страны и вывести систему обучения на новый уровень.
Конкурсный отбор проходят тренеры предприятий — участников федерального проекта «Производительность труда», представители организаций соцсферы, тренеры региональных и отраслевых центров компетенций.
Финальное соревнование состоится 11 августа в Москве, намечены презентации и авторские мастер-классы.