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Власти сказали, могут ли минчане посадить огурцы и помидоры возле жилого дома

Власти сказали, можно ли минчанам посадить помидоры и огурцы около жилого дома.

Источник: Комсомольская правда

Власти сказали, могут ли минчане посадить огурцы и помидоры возле жилого дома. Подробности Sputnik.by озвучила пресс-секретарь администрации Заводского района Наталия Семенова.

По ее словам, овощные культуры относятся к отдельной категории и требуют согласования или через товарищество собственников, или через ЖКХ.

— Полноценные огороды возле многоквартирных домов в столице не разрешены, — подчеркнула пресс-секретарь.

Как добавляет Наталия Семенова, в большинстве случаев после уведомления жители сами приводят территорию в порядок, и на этом вопрос исчерпан. Только при отказе выполнять предписание минчан могут ждать административные меры.

Ранее мы узнали не самые очевидные штрафы в Беларуси летом: за велосипед в подъезде, ремонт авто во дворе, кондиционер на стене дома, ветку сирени в руках и старые шины на клумбе.

Кстати, Белгидромет сказал, какой будет погода летом в Беларуси.

А еще в Слониме пенсионерка забыла в магазине 3000 рублей — вот что было дальше.