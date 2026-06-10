Власти сказали, могут ли минчане посадить огурцы и помидоры возле жилого дома. Подробности Sputnik.by озвучила пресс-секретарь администрации Заводского района Наталия Семенова.
По ее словам, овощные культуры относятся к отдельной категории и требуют согласования или через товарищество собственников, или через ЖКХ.
— Полноценные огороды возле многоквартирных домов в столице не разрешены, — подчеркнула пресс-секретарь.
Как добавляет Наталия Семенова, в большинстве случаев после уведомления жители сами приводят территорию в порядок, и на этом вопрос исчерпан. Только при отказе выполнять предписание минчан могут ждать административные меры.
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