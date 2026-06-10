Центр здоровья открыли в нижегородской поликлинике № 30

Еще один Центр здоровья появился в Нижнем Новгороде. Он начал работать на базе поликлиники № 30 на Адмирала Васюнина.
Как отметил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов, новый Центр здоровья стал вторым, открывшимся в столице ПФО за полгода.
«Теперь оценка предрисков развития заболеваний и раннего старения организма доступна и в 30-й поликлинике Советского района», — говорится в сообщении.
Напомним, Центры здоровья создают в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Обратиться к специалистам могут граждане, желающие пройти диагностику и заблаговременно узнать о вероятных проблемах со здоровьем.
Ранее мы рассказывали о том, что Центр здоровья распахнул свои двери в нижегородской поликлинике № 4.