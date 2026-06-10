Песков прокомментировал удар ВСУ по панораме в Севастополе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим начал наносить удары по истории, однако победить ее невозможно. Так он прокомментировал атаку украинских дронов на музей-Панораму «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», произошедшую в ночь на 10 июня.