Песков прокомментировал удар ВСУ по панораме в Севастополе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим начал наносить удары по истории, однако победить ее невозможно. Так он прокомментировал атаку украинских дронов на музей-Панораму «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», произошедшую в ночь на 10 июня.
«Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить. Ее нельзя забыть», — подчеркнул Песков.
По данным экстренных служб, в ночь на 10 июня украинские беспилотники атаковали здание Панорамы — объекта культурного наследия федерального значения. Музей получил серьезные повреждения. На месте происшествия работали более двух десятков пожарных расчетов, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, комментируя ущерб, отметил, что в реконструкции панорамы может помочь искусственный интеллект.