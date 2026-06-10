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Песков прокомментировал удар ВСУ по панораме в Севастополе

Дмитрий Песков прокомментировал атаку украинских дронов на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что киевский режим начал наносить удары по истории, но победить ее невозможно.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим начал наносить удары по истории, однако победить ее невозможно. Так он прокомментировал атаку украинских дронов на музей-Панораму «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», произошедшую в ночь на 10 июня.

«Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить. Ее нельзя забыть», — подчеркнул Песков.

По данным экстренных служб, в ночь на 10 июня украинские беспилотники атаковали здание Панорамы — объекта культурного наследия федерального значения. Музей получил серьезные повреждения. На месте происшествия работали более двух десятков пожарных расчетов, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, комментируя ущерб, отметил, что в реконструкции панорамы может помочь искусственный интеллект.

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