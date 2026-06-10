Волонтёры прошли более 11 тыс. км в поисках семьи Усольцевых

С 4 по 9 июня добровольцы отряда «ЛизаАлерт» Красноярского края участвовали в поисках семьи Усольцевых. За это время поисковики прошли более 11 тысяч километров, сообщили в пресс-службе учреждения.
Отмечается, что с воздуха обследовано почти 1000 квадратных километров, пешими группами пройдено около 900 км треков. Всего за всё время поисков волонтёры прошли 8673 км, а с помощью дронов обследовали 3041 км территории. Общая протяжённость треков превысила 11 тысяч километров. С воздуха сделано более 71 800 фотоснимков.
В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» добавили, что в труднодоступной местности — скалы, густая растительность, перепады высот — основной упор делали на дроны. Использовался метод фотограмметрии — серия перекрывающихся снимков для создания ортофотопланов. Снимки обрабатывала нейросеть.
Ранее мы сообщали, что часть палки для скандинавской ходьбы нашли в зоне поисков Усольцевых.