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Волонтёры прошли более 11 тыс. км в поисках семьи Усольцевых

С воздуха сделано более 71 800 фотоснимков.

С 4 по 9 июня добровольцы отряда «ЛизаАлерт» Красноярского края участвовали в поисках семьи Усольцевых. За это время поисковики прошли более 11 тысяч километров, сообщили в пресс-службе учреждения.

К работе допускались только подготовленные волонтёры — координаторы, пилоты БПЛА, связисты, картографы и регистраторы. Поиски велись совместно со Следственным комитетом, полицией, спасателями МЧС, КГКУ «Спасатель» и кинологами объединения «Азимут».

Отмечается, что с воздуха обследовано почти 1000 квадратных километров, пешими группами пройдено около 900 км треков. Всего за всё время поисков волонтёры прошли 8673 км, а с помощью дронов обследовали 3041 км территории. Общая протяжённость треков превысила 11 тысяч километров. С воздуха сделано более 71 800 фотоснимков.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» добавили, что в труднодоступной местности — скалы, густая растительность, перепады высот — основной упор делали на дроны. Использовался метод фотограмметрии — серия перекрывающихся снимков для создания ортофотопланов. Снимки обрабатывала нейросеть.

Ранее мы сообщали, что часть палки для скандинавской ходьбы нашли в зоне поисков Усольцевых.

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