В России создадут единую базу IMEI-кодов мобильных устройств

Кроме того, в обслуживании могут отказать, если выяснится, что с одним и тем же номером используется чужое устройство. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщал, что плата за включение устройств в единую базу IMEI взиматься не будет.