В России создадут единую базу IMEI-кодов мобильных устройств

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о создании единой базы данных уникальных идентификаторов мобильных устройств. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.
В новой системе будут храниться сведения о разрешенных и запрещенных к использованию в России IMEI-кодах. IMEI это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам с SIM-картой и позволяет определить устройство в сети оператора.
Операторов мобильной связи обяжут передавать в базу информацию об идентификаторах телефонов абонентов. Также наполнять систему будут органы власти, перечень которых утвердит правительство. Если в базе появится запрет на использование конкретного IMEI-кода, оператор не сможет оказывать услуги связи с таким устройством.
Кроме того, в обслуживании могут отказать, если выяснится, что с одним и тем же номером используется чужое устройство. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщал, что плата за включение устройств в единую базу IMEI взиматься не будет.