В Индустриальном районе Перми на полтора месяца закрыли кафе «SHAURMA»

Краевое управление Роспотребнадзора завершило проверку кафе «SHAURMA» на ул. Одоевского, 29 в Перми. Надзорное ведомство провело внеплановую проверку точки общепита и выявило многочисленные нарушения санитарных норм.
В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья населения Роспотребнадзор составил протокол в отношении ИП Хафизова Ш. А. о временном запрете деятельности точки общепита. Основанием для обращения в суд стали итоги проверки по факту начала деятельности без уведомления.
Индустриальный районный суд Перми приостановил деятельность кафе «SHAURMA» на 45 суток.