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В Индустриальном районе Перми на полтора месяца закрыли кафе «SHAURMA»

Роспотребнадзор признал точку общепита признал опасной для жизни и здоровья.

Краевое управление Роспотребнадзора завершило проверку кафе «SHAURMA» на ул. Одоевского, 29 в Перми. Надзорное ведомство провело внеплановую проверку точки общепита и выявило многочисленные нарушения санитарных норм.

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья населения Роспотребнадзор составил протокол в отношении ИП Хафизова Ш. А. о временном запрете деятельности точки общепита. Основанием для обращения в суд стали итоги проверки по факту начала деятельности без уведомления.

Индустриальный районный суд Перми приостановил деятельность кафе «SHAURMA» на 45 суток.