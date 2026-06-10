В Индустриальном районе Перми на полтора месяца закрыли кафе «SHAURMA»

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья населения Роспотребнадзор составил протокол в отношении ИП Хафизова Ш. А. о временном запрете деятельности точки общепита. Основанием для обращения в суд стали итоги проверки по факту начала деятельности без уведомления.