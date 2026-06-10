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Суд постановил снести часть ресторана «Камелот» в Нижнем Новгороде

Часть строений ресторана «Камелот», который находится в Ленинском районе Нижнего Новгорода, обязали снести.

Источник: Живем в Нижнем

Часть строений ресторана «Камелот», который находится в Ленинском районе Нижнего Новгорода, обязали снести. Об этом рассказали в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Дело по иску нижегородской мэрии было рассмотрено 9 июня. Администрация настаивала на признании части ресторанного комплекса самовольными постройками. До этого Ленинский райсуд отказал в иске, поэтому дело рассматривалось в порядке апелляции.

В итоге было установлено, что один из двух участков, на которых находится ресторан, принадлежит муниципалитету. Земля была предназначена под автодорогу, однако владелец заведения построил на ней две кирпичные башенки и деревянный павильон.

Судебная коллегия постановила признать постройки самовольными. На хозяина ресторана возложили обязанности по их сносу.

Напомним, власти изымают три участка в Новинках под строительство дублера Гагарина.