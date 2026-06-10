Директора компании в Хабаровске оштрафовали на 15 тысяч за невыплату зарплаты

Житель Хабаровска обратился в прокуратуру Железнодорожного района с жалобой на работодателя. Выяснилось, что с декабря 2025 года по февраль 2026 года ему не платили полную зарплату. Долг накопился за три месяца. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.