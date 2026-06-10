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Директора компании в Хабаровске оштрафовали на 15 тысяч за невыплату зарплаты

Житель Хабаровска дождался зарплаты благодаря вмешательству надзорного ведомства.

Источник: Комсомольская правда

Житель Хабаровска обратился в прокуратуру Железнодорожного района с жалобой на работодателя. Выяснилось, что с декабря 2025 года по февраль 2026 года ему не платили полную зарплату. Долг накопился за три месяца. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Надзорное ведомство внесло представление генеральному директору компании. Требования прокуратуры удовлетворили. Нарушения устранили, а сотруднику перечислили 20 тысяч рублей.

Кроме того, по постановлениям прокуратуры компанию и ее директора привлекли к административной ответственности. Им назначили штрафы по статье о нарушении трудового законодательства. Общая сумма наказания составила 15 тысяч рублей.

Права работника полностью восстановлены.