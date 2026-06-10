В Калининградской области за неделю поймали 190 пешеходов-нарушителей

В Калининградской области в течение недели, с 1 по 7 июня, провели профилактическое мероприятие «Пешеход». Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, за это время сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности привлечено 307 участников дорожного движения.