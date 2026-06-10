Ремонт путепровода у Мызинского моста в Нижнем Новгороде вышел на финишную прямую

На данный момент выполнен самый трудоёмкий этап: заменены и смонтированы 12 железобетонных балок первого и четвёртого пролетных строений — ключевые несущие элементы, принимающие на себя основные нагрузки. После этого бригады приступают к устройству выравнивающего слоя, гидроизоляции и защитного покрытия, а затем — к асфальтированию. Кроме того, на путепроводе смонтируют новое освещение.