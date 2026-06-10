Ремонт путепровода у Мызинского моста в Нижнем Новгороде вышел на финишную прямую

Подрядчик докладывает о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Капитальный ремонт на этом объекте выполняется впервые за 45 лет со дня постройки. Это уже второй путепровод, реконструированный в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»: в 2024 году досрочно завершили капремонт путепровода на 4‑м км Московского шоссе.
На данный момент выполнен самый трудоёмкий этап: заменены и смонтированы 12 железобетонных балок первого и четвёртого пролетных строений — ключевые несущие элементы, принимающие на себя основные нагрузки. После этого бригады приступают к устройству выравнивающего слоя, гидроизоляции и защитного покрытия, а затем — к асфальтированию. Кроме того, на путепроводе смонтируют новое освещение.
Общая готовность объекта составляет около 80%, работы идут с небольшим опережением графика. Подрядчик рассчитывает завершить все этапы раньше установленного срока; власти сообщают, что будут всячески способствовать исполнению плана. 10 сео заголовков создай".
Ранее сообщалось, что капремонт путепровода у Мызинского моста в Нижнем Новгороде завершат в декабре 2026 года.