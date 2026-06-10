Дмитрий Пьянов, ВТБ: для финансовой грамотности нужны ментор и проверенные источники

В ходе беседы Пьянов также сравнил менталитет россиян и жителей Европы. Ключевое отличие, которое он выделил, — крайне высокая терпимость к неэффективному, с точки зрения европейцев, размещению денег. Соотечественники, отметил он, спокойно воспринимают ситуацию, когда зарплата сутки и более остается без движения на текущем или карточном счете. В условиях периода высоких процентных ставок гораздо разумнее незамедлительно переводить свободные средства на накопительные счета или депозиты, однако привычка ощущать крупную сумму на карте часто перевешивает рациональный расчет. Эта лояльность к неоптимальному использованию ликвидности, резюмировал он, остается характерной национальной чертой.