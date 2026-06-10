«В полёт я взял детский рисунок». Космонавт Чуб провёл более года на орбите

Сначала он окончил технический университет, затем защитил аспирантуру по экономике и сделал успешную карьеру в бизнесе. Но в 2012 году принял решение круто изменить жизнь и прошёл первый открытый набор в отряд космонавтов Роскосмоса. В 2024 году дончанин провёл 374 дня на орбите Земли с другими астронавтами. Тем самым он установил новый рекорд по непрерывному пребыванию на МКС. Будто бы про него сказано известное «Через тернии — к звёздам». 10 июня Николай Чуб отмечает свой 42-й день рождения. Каким был путь героя от школьной парты до открытого космоса, вспоминает rostov.aif.ru.