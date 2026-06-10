Космонавт Чуб провёл более года на орбите

«С самого детства, сколько я себя помню, мечтал о полётах в космос», — вспоминал в одном из интервью лётчик-космонавт, Герой России Николай Чуб. Уроженец Ростовской области прошёл долгий путь от увлечённого фантастикой подростка, который часами всматривался в звёздное небо, до профессионального космонавта.
Сначала он окончил технический университет, затем защитил аспирантуру по экономике и сделал успешную карьеру в бизнесе. Но в 2012 году принял решение круто изменить жизнь и прошёл первый открытый набор в отряд космонавтов Роскосмоса. В 2024 году дончанин провёл 374 дня на орбите Земли с другими астронавтами. Тем самым он установил новый рекорд по непрерывному пребыванию на МКС. Будто бы про него сказано известное «Через тернии — к звёздам». 10 июня Николай Чуб отмечает свой 42-й день рождения. Каким был путь героя от школьной парты до открытого космоса, вспоминает rostov.aif.ru.
Жить полётом.
«Николай — самый лучший брат на свете! Всегда поможет и словом, и делом, никогда не останется безучастным в случае необходимости. Он очень добрый и искрений человек. В его компании всегда легко и интересно общаться на любые темы. В моменты, которые мы проводим вместе, я заряжаюсь его энергией, тягой к познаниям чего-то нового и получаю необходимую мне мотивацию для движения вперёд», — рассказывает в беседе с rostov.aif.ru Илья Скляров — двоюродный брат космонавта.
Николай Чуб родился 10 июня 1984 года в Новочеркасске — столице донского казачества. После школы он поступил в Южно-Российский государственный технический университет им. Платова, который окончил в 2006 году по специальности «Управление и информатика в технических системах». Затем продолжил обучение в аспирантуре того же вуза, выбрав направление «Экономика и управление народным хозяйством».
Но душа тянулась к покорению заоблачных далей. Как признавался Николай, желание летать сопровождало его с самого детства. В 2012 году он подал документы на первый открытый набор в отряд космонавтов РФ, а спустя два года, в 2014-м, получил квалификацию «космонавт-испытатель».
Как рассказала rostov.aif.ru Любовь Манузина, которая 20 лет трудилась на космодроме, обычно путь к звёздам начинается задолго до Байконура, в стенах подмосковного ЦПК. Но настоящий эмоциональный пик приходится на последние дни перед миссией. Оказавшись на космодроме, экипаж заселяется в специальную гостиницу. Здесь царит атмосфера сосредоточенности, медики контролируют каждый шаг космонавтов.
Утром перед самым запуском, говорит Любовь Леонидовна, в полном боевом облачении экипаж едет к лифту, ведущему в кабину корабля на верхушке ракеты-носителя. Во время подъёма космонавты на разных высотах машут руками провожающим. Система безопасности требует максимальной надёжности: для активации запуска необходимо синхронное нажатие нескольких кнопок в разных точках. После финального отсчета «Три, два, один… Старт!» 110-тонная ракета, извергая огненную мощь, с рёвом уходит в небо.
«Путь подготовки занимает девять лет. Чтобы пройти путь космонавта до полёта и слетать, недостаточно просто мечтать. Нужно жить этим, нужно всего себя этому посвящать, и тогда ты получаешь шанс», — признавался журналистам Николай Чуб.
С мая 2021 года он тренировался в составе дублирующего экипажа МКС-68, а с сентября 2022-го — в основном экипаже МКС-69 в качестве бортинженера корабля «Союз МС-23». 15 сентября 2023 года Николай Чуб стартовал с Байконура вместе с Олегом Кононенко и астронавтом NASA Лорал О Хара. Так начался его первый космический полёт в составе экипажа МКС-70/71.
«В полёт я взял свой детский рисунок, который сохранила мама. Не помню, сколько мне было, но он относится к самому раннему моему возрасту. Чёрное небо, какие-то кометы нарисованы», — вспоминал в интервью национальному центру «Россия» дончанин.
О своём решении он рассказал только самым близким — маме и будущей супруге. Больше, по словам Чуба, никто об этом не знал.
Увидев Землю в иллюминатор, Николай испытал те же чувства, что и человек-легенда Юрий Гагарин. Известно ведь, что первый человек в космосе 12 апреля 1961 года во время полёта на корабле «Восток-1» доложил: «Вижу Землю! Она так прекрасна!».
«Сложно передать словами. Это действительно что-то невероятное… Наша планета настолько разнообразна, настолько красива, что, проведя более года на орбите, ты не устаёшь восхищаться красотой планеты», — говорил Николай Чуб.
374 суток в космосе.
25 октября 2023 года Николай Чуб и Олег Кононенко выполнили первый выход в открытый космос продолжительностью 7 часов 41 минуту. Космонавты осмотрели место негерметичности на радиационном теплообменнике и установили радиолокатор для наблюдения Земли на модуле «Наука». Второй выход состоялся 25 апреля 2024 года и длился 4 часа 36 минут.
«Выполнили более 50 различных экспериментов… Результат некоторых из них учёным ещё предстоит проанализировать, а какие-то уже имеют практическое применение на Земле и вошли в нашу повседневную жизнь», — объяснил тогда космонавт.
Он добавил, что если сегодня выключить из нашей жизни то, что в неё пришло из космоса, например, связь, навигацию, то человечество будет шокировано: как неудобно станет жить!
Чуб не перетягивает одеяло на себя и главным достижением той экспедиции считает рекорд коллеги — это 1111 суток в космосе Олега Кононенко. Тогда был установлен рекорд по длительности пребывания на Международной космической станции.
23 сентября 2024 года спускаемый аппарат «Союз МС-25» штатно приземлился в Казахстане. Космонавты вернулись на Землю. Длительность полёта составила 374 суток — это одна из самых продолжительных в истории российских космических миссий.
В марте 2025 года Указом Президента РФ Николаю Чубу присвоено звание Героя Российской Федерации и лётчика-космонавта Российской Федерации — за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного космического полёта.
Сегодня Николай Чуб продолжает подготовку: он включён в состав дублирующего экипажа МКС-77 в качестве командира корабля и бортинженера МКС.
По словам брата Ильи, у Николая множество увлечений, и он всегда достигает необходимого результата. Причем без разницы в какой сфере: и теорему распишет, и ворота приварит, и мотоцикл с нуля соберёт.
«В день его рождения, желаю ему достижения новых космических высот, крепчайшего здоровья для их покорения и неиссякаемой жизненной энергии, которой он заряжает не только себя, но и людей, находящихся рядом», — говорит Илья Скляров.
День рождения, по словам Ильи, космонавт будет праздновать в Москве. Но и родной Новочеркасск Николай Чуб регулярно навещает: встречается со школьниками, делясь впечатлениями о жизни на МКС, и обсуждает с инженерами центра тренажёростроения перспективы отрасли. Его путь служит живым примером для подрастающего поколения. В июне прошлого года в школе, где учился Герой России, открылся памятный стенд, посвящённый ему.
Редакция rostov.aif.ru поздравляет прославленного земляка с днём рождения и желает новых успехов в освоении космоса.