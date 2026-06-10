Воронежские врачи спасли зрение пациентке с опасным разрывом сетчатки

Специалисты отмечают, что причины подобных разрывов могут быть от высокой близорукости и травм до сильных физических нагрузок. В этом случае виновником стали естественные возрастные изменения стекловидного тела внутри глаза. Со временем оно становится более жидким и может отходить от сетчатки, что и приводит к образованию опасных разрывов.