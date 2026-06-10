Удушающий диагноз. Двум пермякам удалили гигантские зобы

«Пациенты с таким размером зоба поступают к нам довольно редко. А здесь вышло так, что прооперировали двух человек подряд, — рассказал Александр Косяк. — Гигантские железы сдавливали окружающие органы (пищевод, трахею и т. д.), вызывали нарушения глотания и дыхания. Если у одного из пермяков зоб сильнее выстоял наружу, то у другого он “ушёл” внутрь и был меньше виден. Без хирургического вмешательства зобы могли достигнуть таких размеров, которые не позволили бы пациентам дышать и глотать совсем».