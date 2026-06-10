Удушающий диагноз. Двум пермякам удалили гигантские зобы

Пермские врачи прооперировали двух пожилых пациентов с зобами, достигшими гигантских размеров. У обоих горожан щитовидная железа увеличилась настолько, что жизнь оказалась под угрозой. Хирургическое вмешательство требовалось безотлагательно. На помощь пришла команда врачей ГКБ № 1. Что с пациентами и как избежать такой проблемы со здоровьем, рассказал заместитель главного врача по хирургии ГКБ № 1, кандидат медицинских наук Александр Косяк.
Опасный диагноз.
Пациентам, направленным на операцию из-за патологического увеличения щитовидной железы, 72 и 74 года. Это мужчина и женщина. В больнице они оказались с разницей в несколько недель. Зобы достигли 400 и 450 кубических сантиметров, что критично для организма. Как так вышло? В одном случае щитовидная железа увеличилась за короткий срок на фоне заболевания. Во втором — операцию житель Перми откладывал некоторое время из-за семейных обстоятельств.
«Пациенты с таким размером зоба поступают к нам довольно редко. А здесь вышло так, что прооперировали двух человек подряд, — рассказал Александр Косяк. — Гигантские железы сдавливали окружающие органы (пищевод, трахею и т. д.), вызывали нарушения глотания и дыхания. Если у одного из пермяков зоб сильнее выстоял наружу, то у другого он “ушёл” внутрь и был меньше виден. Без хирургического вмешательства зобы могли достигнуть таких размеров, которые не позволили бы пациентам дышать и глотать совсем».
В штатном режиме.
Пермяков подготовили к операции в отделении эндокринологии ГКБ № 1. Затем их передали хирургам. В одном из случаев гигантский зоб удалил Александр Косяк, во втором — заведующая отделением плановой хирургии Галина Мокина.
«Пациентам оказали высокотехнологичную медицинскую помощь. Несмотря на сложность случаев, операции прошли в штатном режиме», — сообщили в Минздраве Пермского края.
"У клиники большой опыт в хирургической эндокринологии, который исчисляется десятилетиями, — говорит главный врач ГКБ № 1 Денис Михайленко. — Врачи осуществляют периоперационное взаимодействие (координация действий медицинских специалистов в период подготовки к операции. — Авт.) с анестезиологами-реаниматологами, эндокринологами и кардиологами. В профильных отделениях стационара проводится полная предоперационная подготовка. Такой междисциплинарный подход позволяет оказывать помощь пациентам с патологией щитовидной и паращитовидных желёз, надпочечников и поджелудочной железы на высоком уровне.
Прооперированные пермяки находились под наблюдением врачей несколько дней, а затем покинули стационар и вернулись к обычной жизни. Горожане вновь могут дышать, есть и пить без затруднений.
Страховки нет.
По словам специалистов, от патологического увеличения зоба не застрахован никто. С такой проблемой могут столкнуться не только пожилые люди. Однако именно у них чаще всего щитовидная железа достигает гигантских размеров. Дело в том, что жители края трудоспособного возраста чаще посещают врачей (к примеру, проходят профосмотры). Это позволяет выявить проблему и пройти необходимое лечение на ранней стадии заболевания. Причём не всем показана операция. Многим пациентам помогают медикаменты — они нормализуют гормональный фон, останавливая рост зоба.
«На начальной стадии у заболевания следующие проявления: тахикардия, потливость, а также учащённое сердцебиение, из-за чего человек поначалу может обратиться не к эндокринологу, а к кардиологу или просто терапевту. Врачи первичного звена назначают анализы, обследования и выявляют истинную причину проблемы», — рассказывает Александр Косяк.
Профилактика заболеваний щитовидной железы заключается в первую очередь в правильном образе жизни.
«Следует отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, соблюдать распорядок дня, употреблять здоровую пищу, не переутомляться. Играет большую роль и аутоиммунный фактор: необходимо по максимуму защищать организм от вирусных заболеваний и своевременно обращаться к врачу при недомогании», — отмечает Александр Косяк.
Ожог 50% тела.
Пермские врачи спасли пациента с обширным ожогом — пострадали 50% тела. Мужчина бросился спасать соседку по лестничной площадке, в квартире которой вспыхнул пожар. Он справился с огнём. Однако из-за искр загорелся синтетический халат, в котором был житель Прикамья.
«Я не сразу понял, что тепло, которое я почувствовал, было пламенем. Когда я это осознал, побежал в душ, но предотвратить ожоги не удалось. Вызвали скорую. Меня отвезли в губахинскую больницу, где я провёл шесть дней. После этого бригада санавиации доставила меня в ожоговое отделение в Перми», — рассказал пострадавший.
Перевозить мужчину можно было только по воздуху. Во время перелёта он был под пристальным вниманием специалистов.
«Пациент провёл в реанимации в тяжёлом состоянии 42 дня. В это время он был в сознании. По словам мужчины, это было тяжёлое время. Врачи-комбустиологи провели 15 операций по пересадке кожи. Но это ещё не конец», — рассказали в краевом Минздраве.
Пациента поддерживает его мама. Он уверенно идёт на поправку.