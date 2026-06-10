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Слюсарь назвал фермерство одной из точек роста экономики Ростовской области

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

В День российского фермера губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подчеркнул значимую роль крестьянско‑фермерских хозяйств в развитии региональной экономики.

По словам главы региона, малый агробизнес на Дону обеспечивает более четверти валовой продукции АПК области. При этом донские фермеры демонстрируют высокие результаты на общероссийском уровне: 2‑е место по сбору зерновых и зернобобовых культур, 2‑е место по производству мяса, 4‑е место по производству молока и овощей.

Губернатор отметил, что фермерство является одной из точек роста региональной экономики. В рамках поддержки малого сельхозбизнеса ежегодно треть господдержки АПК региона направляется на развитие фермерских хозяйств. В 2025 году объём такой поддержки составил 1,2 млрд рублей.

Юрий Слюсарь также провёл встречу с фермерами — участниками СВО, которые после возвращения к мирной жизни успешно открыли собственное дело. Глава региона поблагодарил сельхозпроизводителей за добросовестный труд, сохранение традиций и вклад в обеспечение продовольственной безопасности.

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