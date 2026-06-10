Слюсарь назвал фермерство одной из точек роста экономики Ростовской области

По словам главы региона, малый агробизнес на Дону обеспечивает более четверти валовой продукции АПК области. При этом донские фермеры демонстрируют высокие результаты на общероссийском уровне: 2‑е место по сбору зерновых и зернобобовых культур, 2‑е место по производству мяса, 4‑е место по производству молока и овощей.