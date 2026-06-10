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Уцелевшие фрагменты панорамы Рубо выставят в Севастополе с 11 июня

Экспозиция продлится до 25 октября.

Источник: пресс-служба музея «Оборона Севастополя»

Восстановленные оригинальные фрагменты графических работ художника Франца Рубо не пострадали при атаке БПЛА здания музея-панорамы «Оборона Севастополя». Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе музея.

Поэтому открытие запланированной выставке творца все равно состоится 11 июня.

— Важно подчеркнуть, что спасенные в годы Великой Отечественной войны фрагменты оригинального полотна Франца Алексеевича Рубо не были уничтожены сегодня. То, что находилось в здании, — это полотно, написанное в 1954 году группой советских художников из 19-ти человек под руководством академиков живописи В. Н. Яковлева, а после его смерти — П. П. Соколова-Скаля, — отметили в пресс-службе.

В фондовой коллекции Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя хранится 39 спасенных фрагментов кисти Ф. А. Рубо.

Так, экспозиция, посвященная творчеству Франца Рубо — автора легендарных батальных панорам «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва», — откроется завтра, 11 июня в кинотеатре «Украина» на улице Ленина, 35 в 15:00. В нее войдут графические работы художника, многие из которых редко покидают запасники.

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