В Чусовом началось строительство ледовой арены

Объект будет включать арену с хоккейной площадкой 58×28 м и трибуны на 200 зрителей, тренажерный зал и зал хореографии, четыре раздевалки с душевыми, помещения для тренеров, медпункт, инвентарную, комнату для заточки коньков, административные и бытовые помещения. По данным краевого минспорта, строительство арены должно завершиться в 2027 году.