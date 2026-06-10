Бочаров собрал силовиков и обсудил вопросы безопасности в Волгоградской области

Участники встречи рассмотрели ключевые вопросы, связанные с защитой населения и важных объектов от возможных угроз. Особое внимание уделили координации действий всех служб и ведомств, чтобы оперативно реагировать на любые вызовы. Губернатор подчеркнул, что безопасность жителей области остается приоритетной задачей для региональных властей.