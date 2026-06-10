Врачи ДОБ в Калининграде показали мамам детей с муковисцидозом новый амбулаторный центр (фото)

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Сергей Ересько отметил, что в дальнейшем центр может расширяться. «На данный момент есть ещё ряд помещений. В случае если потребность в оказании медицинской помощи будет расти, мы готовы дальше развиваться и наращивать объёмы», — заверил он.