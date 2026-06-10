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Врачи ДОБ в Калининграде показали мамам детей с муковисцидозом новый амбулаторный центр (фото)

Пациенты не будут пересекаться друг с другом.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде врачи Детской областной больницы встретились с родителями детей, страдающих муковисцидозом, и показали им недавно открывшийся специализированный амбулаторный центр. На мероприятии во вторник, 9 июня, побывал корреспондент «Клопс».

По данным регионального минздрава, сейчас в Калининградской области насчитывается 28 детей с этим редким генетическим заболеванием. Медицинскую помощь таким пациентам стараются организовать индивидуально, с учётом особенностей заболевания и необходимости минимизировать контакты с другими больными, ведь при муковисцидозе очень страдает иммунитет.

Приём здесь ведут пульмонолог и гастроэнтеролог. В центре установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, а приём организован таким образом, чтобы пациенты не пересекались друг с другом. Между визитами предусмотрены перерывы для обработки помещений.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Сергей Ересько отметил, что в дальнейшем центр может расширяться. «На данный момент есть ещё ряд помещений. В случае если потребность в оказании медицинской помощи будет расти, мы готовы дальше развиваться и наращивать объёмы», — заверил он.

Врача-пульмонолог Виктор Петров, который специализируется на лечении муковисцидоза с 1988 года, отметил, что за такими пациентами выстроено длительное непрерывное наблюдение с регулярными консультациями профильных специалистов и тесным взаимодействием с семьями и пациентским сообществом.

Мамы воспользовались возможностью напрямую задать врачам вопросы, которые волнуют их ежедневно: от записи на приём и обследований до посещения узких специалистов и перспектив появления дневного стационара.

«Все мамы детей с муковисцидозом — героини. То, что у нас настолько хорошие результаты — прежде всего благодаря вашей заботе и вашей контактности. Вы все большие молодцы», — обратился к мамам своих пациентов Виктор Петров.

В начале июня в Калининграде заработал амбулаторный центр для пациентов с муковисцидозом.

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